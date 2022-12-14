Дірки в будинку та авто: дрони пошкодили будинок у Вишневому
Уранці 14 грудня російські війська атакували Київську область дронами-камікадзе типу Shahed.
У селі Вишневе окупанти пошкодили приватний будинок.
На фото, які оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, видно дірку в стіні будинку та склі автомобіля.
Зауважимо, що в Шевченківському районі столиці уламок від дрону пошкодив дві адміністративні будівлі.
Із початку ранкової атаки сили протиповітряної оборони збили вже 11 дронів-камікадзе.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, ударні безпілотники росіяни запустили з боку східного узбережжя Азовського моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Кирило Тимошенко, Повітряні сили ЗСУ
Фото: Кирило Тимошенко