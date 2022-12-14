Грудень, 14 в 8:25

Уранці 14 грудня російські війська атакували Київську область дронами-камікадзе типу Shahed.

Дірки в будинку та авто: дрони пошкодили будинок у Вишневому / 2 фотографии

У селі Вишневе окупанти пошкодили приватний будинок.

На фото, які оприлюднив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, видно дірку в стіні будинку та склі автомобіля.

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Зауважимо, що в Шевченківському районі столиці уламок від дрону пошкодив дві адміністративні будівлі.

Із початку ранкової атаки сили протиповітряної оборони збили вже 11 дронів-камікадзе.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, ударні безпілотники росіяни запустили з боку східного узбережжя Азовського моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко, Повітряні сили ЗСУ

Фото: Кирило Тимошенко