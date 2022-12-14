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Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили ще 740 окупантів та чотири танки – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 14 грудня втрати армії РФ у війні проти України сягнули 96 тис. російських військових. За добу українські захисники ліквідували 740 окупантів.

Також ЗСУ знищили ще чотири танки та сім бойових броньованих машин противника. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого до 14 грудня:

Зараз дивляться
  • особовий склад – близько 96 тис. (+740) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 970 (+4);
  • бойові броньовані машини – 5 937 (+7);
  • артилерійські системи – 1 931;
  • РСЗВ – 404;
  • засоби ППО ‒ 211;
  • літаки – 281;
  • гелікоптери – 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617;
  • крилаті ракети – 592;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 562 (+13);
  • спеціальна техніка ‒ 171 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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