Грудень, 14 в 10:11

Станом на 14 грудня втрати армії РФ у війні проти України сягнули 96 тис. російських військових. За добу українські захисники ліквідували 740 окупантів.

Також ЗСУ знищили ще чотири танки та сім бойових броньованих машин противника. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого до 14 грудня:

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особовий склад – близько 96 тис. (+740) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 970 (+4);

бойові броньовані машини – 5 937 (+7);

артилерійські системи – 1 931;

РСЗВ – 404;

засоби ППО ‒ 211;

літаки – 281;

гелікоптери – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617;

крилаті ракети – 592;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 562 (+13);

спеціальна техніка ‒ 171 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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