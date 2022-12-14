За добу ЗСУ знищили ще 740 окупантів та чотири танки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 14 грудня втрати армії РФ у війні проти України сягнули 96 тис. російських військових. За добу українські захисники ліквідували 740 окупантів.
Також ЗСУ знищили ще чотири танки та сім бойових броньованих машин противника. Про це повідомили у Генеральному штабі.
Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого до 14 грудня:
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- особовий склад – близько 96 тис. (+740) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 970 (+4);
- бойові броньовані машини – 5 937 (+7);
- артилерійські системи – 1 931;
- РСЗВ – 404;
- засоби ППО ‒ 211;
- літаки – 281;
- гелікоптери – 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617;
- крилаті ракети – 592;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 562 (+13);
- спеціальна техніка ‒ 171 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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