Грудень, 14 в 10:05

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки дронами вранці 14 грудня збито, попередньо, всі 13 іранських дронів-камікадзе.

– Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо, всі 13 збито нашою ППО! Молодці! Пишаюся! Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени! – сказав глава держави у відеозверненні.

Вранці 14 грудня РФ атакувала Київ та область іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. За понад три години повітряної тривоги було дві хвилі атак безпілотниками.

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Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю в Шевченківському районі столиці та пошкодили чотири житлові будинки.

Згодом у КМВА повідомили про збиття підрозділами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби 13 безпілотників.