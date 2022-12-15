Грудень, 15 в 19:13

Ті громадяни РФ, які вважають себе хорошими росіянами, мають зробити усе, щоб режим російського президента Володимира Путіна впав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту The Economist.

Його запитали, наскільки важливим, на думку Зеленського, є продовження спілкування з росіянами.

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– Громадяни цієї країни дозволили лідеру, якого вони обрали, захопити і вбивати інші країни. Чи несуть вони за це відповідальність? Так. Є злочинці, а є ті, хто дуже довго мовчав, а потім сказав: “Ми не можемо мовчати”. Якщо вони вважають себе хорошими росіянами, вони обов’язково будуть виступати проти режиму, будуть робити все, щоб режим впав, і він впаде. Це питання часу, – вважає президент України.

Український лідер додав, що коли режим російського диктатора Володимира Путіна впаде, а ті, хто виступав проти цього режиму, зроблять усе, що змогли, то “увесь світ буде їм аплодувати”.

– Доведіть це своїм дітям. Не бійтеся, виходьте, говоріть. Вас забрали на 25 діб? Що тут страшного? Тут забирають життя, забирають дітей назавжди, вбивають людей назавжди. Чому ви порівнюєте? “Мене випустили, мене забрали на 25 діб, я вже зробив свою справу”. Ні, не зробив. Чому? Тому що ви багато років мовчали. І ви винні не переді мною, ви винні перед собою, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявив, що чим швидше президент Росії Володимир Путін та його війська залишать Україну, тим більше він та його оточення зможуть прожити.