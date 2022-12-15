У зв’язку з переповненням лікарень та моргів у Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених солдатів до тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 15 грудня.

Також зазначається, що РФ відправляє на війну офіцерів-пенсіонерів, звільнених в запас.