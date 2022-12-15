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Факти / Україна

Через переповнені лікарні у Мелітополі окупанти евакуюють поранених до Криму – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У зв’язку з переповненням лікарень та моргів у Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених солдатів до тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 15 грудня.

Також зазначається, що РФ відправляє на війну офіцерів-пенсіонерів, звільнених в запас.

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– Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій, – йдеться у повідомленні.

За добу авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Також у Генштабі підтвердили втрати противника 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області.

Там ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців РФ отримали поранення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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