Через переповнені лікарні у Мелітополі окупанти евакуюють поранених до Криму – Генштаб
У зв’язку з переповненням лікарень та моргів у Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених солдатів до тимчасово окупованого Криму.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 15 грудня.
Також зазначається, що РФ відправляє на війну офіцерів-пенсіонерів, звільнених в запас.
– Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій, – йдеться у повідомленні.
За добу авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.
Також у Генштабі підтвердили втрати противника 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області.
Там ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців РФ отримали поранення.