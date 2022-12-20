Грудень, 20 в 8:00

Світові аналітики, прогнозуючи Україні лише три дні стійкості, рахували математично, а тому прорахувалися. Вони не зважили на те, що українці справді готові віддавати життя за свою країну і що українцям немає куди відступати на відміну від Росії.

Про це в коментарі Фактам ICTV з приводу 300 днів війни заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, аналітики намагалися математично порівняти потужності ЗС РФ та ЗСУ.

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– Прорахувалися, тому що математично намагалися порівняти потужності збройних сил Російської Федерації. Вони, безумовно, більші, тому що більша країна. І от суто математично зрозуміли, що нам вистачить всіх наших резервів на три дні. Але не врахували бойовий дух українців. Не врахували те, що українці дійсно незламні, волелюбні, і українець дійсно за волю готовий віддавати життя і готовий стояти до останнього, – каже Ганна Маляр.

Водночас мужність демонструють не лише Збройні сили, а й звичайні українці, яких намагаються залякати ракетами, темрявою і холодом. І на Заході дуже вражені стійкістю українців.

– Те, як поводиться кожен українець, який залишився тут під час ракетних атак, це настільки приклад громадянської мужності та стійкості. За цей час скільки ми разом із вами пережили, я не бачила жодної людини, яка потребувала, щоби хтось її пожалів, яка б поскаржилася на це, щоб хтось сказав, що все, більше сил нема. Ні, навпаки. І от західні партнери вражені цим, – зауважила Маляр.

На її думку, саме той фактор ніхто не зміг прорахувати. І те, що для нас немає вибору, нам нікуди відступати.

– Це росіянам є куди йти, вони можуть повернутися додому, а в нас одна країна, в нас одна держав. І те, що нас тримає, і стало відкриттям для всього світу, – каже заступниця міністра оборони.

Водночас українську армію почали поважати, ставитися з шаною та захопленням.

– Збройні сили стали армією номер 1. І справді, коли я спілкуюся із західними партнерами, вони сприймають Збройні сили, Україну тільки стоячи, тільки з величезною повагою, великим здивуванням, і світ потроху стає україноцентричним, – наголосила Ганна Маляр.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для пришвидшення фіналу війни необхідно збільшити постачання зброї Україні. За його словами, Україна не має наміру здаватися.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 300 добу.