Грудень, 20 в 8:55

США стверджують, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався російським погрозам, тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання країною-агресоркою іранських безпілотників.

Про це пише Reuters.

США, Великобританія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни хочуть, щоб генсек ООН направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

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– Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення… Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування, – сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу 19 грудня, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном.

Росія активно використовує іранські безпілотники у війні проти України. Вперше їх використання українські військові помітили у вересні. Відтоді Росія використовувала їх для ударів по українській інфраструктурі.

Іран спочатку заперечував інформацію про те, що поставляв Росії БПЛА. Однак згодом міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіян офіційно визнав, що його країна передавала Москві дрони. За його словами, це начебто була невелика кількість безпілотників, яку відправили до РФ за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

Заяви іранського міністра спростували в США, зазначивши, що Іран передавав Росії дрони вже під час війни.

19 грудня Росія атакувала Україну 34 дронами-камікадзе Shahed. За словами президента України Володимира Зеленського, ці дрони були з нової партії, яку країна-агресор отримала від Ірану. Він зазначив, що ця партія складає 250 одиниць.

Фото: ГУР МО