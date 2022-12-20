Грудень, 20 в 13:02

Сьогодні Україна згуртувала навколо себе весь світ. І кожна російська атака сприяє ще більшій збройній підтримці України. Світ починає розуміти, що це виклик не Україні, а всьому демократичному суспільству.

Про це в коментарі Фактам ICTV з приводу 300 днів війни заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ми маємо перемоги на фронті не лише завдяки героїзму, стійкості та професійності наших воїнів, а й завдяки допомозі західних партнерів. Зокрема, сучасна високоточна зброя є ключовим фактором.

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– І Україна надзвичайно вдячна кожній країні, яка нам допомагає, вдячна кожному суспільству тих країн, які підтримують цю допомогу, – зауважила Ганна Маляр.

Вона наголосила, що є випадки, коли країни, які перебувають у гарних стосунках із Російською Федерацією, пропонують тихо, без статей у пресі допомогу Україні.

– Тому що сьогодні вже всі розуміють, що це варварство треба зупиняти, – каже Ганна Маляр.

Україна вдячна за об’єднання всього світу заради України, кожному іноземцю, який приїхав воювати на боці України. І підтримка міцнішає з кожною ракетною атакою, наголосила заступниця міністра.

– З кожною наступною ракетною атакою світ розуміє, що Україну треба ефективно підтримувати. І що Російська Федерація не зупиниться, якщо скажімо, ми її не зупинимо в Україні, вони просто підуть далі. Це, крім того, що така війна є ганьбою світу у ХХІ столітті, – говорить Ганна Маляр.

На її думку, ця війна свідчить про слабкість міжнародної спільноти, про слабкість міжнародних інститутів і всіх запобіжників війни, які створювало людство.

– І саме наша війна показує, що це виклик не Україні, це виклик всьому світу. І важливо всім дати відповідь на запитання: чи може цивілізація, культурна, освічена, толерантна, демократична – чи може вона протистояти середньовічному варварству? – каже заступниця міністра оборони.

Раніше Ганна Маляр заявила, що світові аналітики прогнозували Україні лише три дні стійкості. Проте дуже сильно прорахувалися, адже не зважили на те, що українці готові покласти життя за свою країну і свободу.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 300 добу.