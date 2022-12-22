G7 заявив про готовність надання Україні $32 млрд допомоги у 2023 році

Грудень, 22 в 17:37

G7 заявив про виділення $32 млрд фінансової допомоги у 2023 році, таким чином підкресливши непохитну підтримку України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7.

– Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України, – зазначається в документі.фіна

$32 млрд бюджетної та економічної підтримки включатимуть:

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€18 млрд від ЄС, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття відсоткових витрат;

пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена й може бути схвалений Конгресом вже цього тижня;

$500 млн в рамках подальшого кредитування Світового банку від гарантії Британії;

115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі.

Зазначається, що Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні на наступний рік.