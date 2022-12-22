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Факти / Україна

G7 заявив про готовність надання Україні $32 млрд допомоги у 2023 році

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
G7 заявив про готовність надання Україні $32 млрд допомоги у 2023 році
Фото: Depositphotos

G7 заявив про виділення $32 млрд фінансової допомоги у 2023 році, таким чином підкресливши непохитну підтримку України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7.

– Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України, – зазначається в документі.фіна

$32 млрд бюджетної та економічної підтримки включатимуть:

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  • €18 млрд від ЄС, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття відсоткових витрат;
  • пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена й може бути схвалений Конгресом вже цього тижня;
  • $500 млн в рамках подальшого кредитування Світового банку від гарантії Британії;
  • 115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі.
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Зазначається, що Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні на наступний рік.

– Ці значні зобов’язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку.

Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення, – повідомляють у спільній заяві.

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