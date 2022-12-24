Україна отримає від Фінляндії військову допомогу на 28,8 млн євро

Грудень, 24 в 17:23

Міністерство оборони України повідомляє, що Фінляндія поставить Україні 11-й пакет військової допомоги вартістю в 28,8 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні міністерства в Telegram від 24 грудня.

Також зазначається, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

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– У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою у свої країни-партнери для реалізації навчань, – сказано в заяві.

Українське оборонне відомство додало, що сукупна вартість усієї поставленої Фінляндією Україні військової техніки становить уже 189,2 млн євро.