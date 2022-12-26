Росії вистачить ракет ще на 2-3 масовані обстріли України – Буданов

Грудень, 26 в 10:28

У Росії залишилося ресурсів ще на 2-3 масовані удари по Україні. Російська промисловість не може виробляти стільки ракет, скільки витрачають окупанти.

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Liga.net.

– Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математичні розрахунки – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі, – сказав він.

Керівник ГУР також звернув увагу, що спочатку росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше.

Зараз дивляться

– Цей проміжок часу зумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально, – наголосив Буданов.

Буданов також заявив, що приблизно з початку осені російська армія почала відчуває технічний голод. Їм не вистачає снарядів до артилерії та танків. Тому росіяни зараз по всьому світу шукають можливості купити боєприпаси та снаряди.

Фото: ГУР