Грудень, 26 в 21:02

Український уряд розраховує провести саміт щодо “формули миру” до кінця лютого, а майданчиком хоче бачити ООН з генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем як можливим посередником.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Associated Press.

– ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, бо не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх, – сказав він.

На запитання, чи запросять вони Росію на саміт, він відповів, що спочатку цю країну варто притягнути до відповідальності за військові злочини, наприклад, у міжнародному суді.

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Щодо ролі Гутерріша Кулеба зазначив:

– Він зарекомендував себе як ефективний посередник та ефективний переговорник, а головне, як принципова та чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь.

Крім того, глава МЗС України знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів.

– Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, бо все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне, – сказав він.

Водночас міністр зазначив, що кожна війна закінчується дипломатичним шляхом.