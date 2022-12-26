Україна хоче провести саміт щодо “формули миру” до кінця лютого – Кулеба
Український уряд розраховує провести саміт щодо “формули миру” до кінця лютого, а майданчиком хоче бачити ООН з генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем як можливим посередником.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Associated Press.
– ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, бо не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх, – сказав він.
На запитання, чи запросять вони Росію на саміт, він відповів, що спочатку цю країну варто притягнути до відповідальності за військові злочини, наприклад, у міжнародному суді.
Щодо ролі Гутерріша Кулеба зазначив:
– Він зарекомендував себе як ефективний посередник та ефективний переговорник, а головне, як принципова та чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь.
Крім того, глава МЗС України знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів.
– Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, бо все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне, – сказав він.
Водночас міністр зазначив, що кожна війна закінчується дипломатичним шляхом.
– Кожна війна закінчується в результаті дій, вжитих на полі бою та за столом переговорів, – додав він.