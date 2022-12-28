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Факти / Україна

Данілов до УПЦ МП: визнайте свою приналежність до Росії і зречіться Путіна-сатани

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Українську православну церкву Московського патріархату визнати свою приналежність до Росії.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Данілов наголосив, що після 24 лютого українське суспільство вимагає справедливості.

– Якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв’язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того, благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі (українцям, – Ред.)? – сказав секретар РНБО.

Данілова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла до Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які вона орендує.

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– Ви до совісті своєї спочатку зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте стосунку до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін – Сатана. Сатана – той, що ще там у них ходить, Кирил. Називайте речі своїми іменами, і тоді буде по справедливості, – додав він.

Раніше стало відомо, що Мінкульт не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП щодо оренди Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній лаврі.

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