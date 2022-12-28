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Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Війська РФ під Бахмутом значно виснажились – ISW

Війська РФ під Бахмутом значно виснажились – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Експерти Інституту вивчення війни ISW порівняли становище російських військ у Бахмуті з ситуацією в Херсоні в серпні 2022 року. На думку експертів, бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю.

27 грудня речник Східного угруповання Збройних Сил України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська в районі Бахмута більше не діють у вигляді ротних і батальйонних тактичних груп, а діють меншими групами з десяти-п’ятнадцяти військовослужбовців.

Російські війська так само деградували від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих груп розміром у відділення, як російські підрозділи в Херсонській області деградували в серпні 2022 року. Водночас ISW оцінило, що використання російськими військовими груп розміром у один загін у Херсонській області свідчить про те, що російський наступ досяг кульмінації, оскільки ситуація у російських сухопутних силах настільки погіршилися, що вони більше не можуть діяти достатньою чисельністю, щоб досягти значних успіхів.

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута нещодавно сповільнилася на тлі зростаючих обмежень кількості особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, не дасть їм змоги підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчій перспективі. Повідомлення про використання російськими військовими груп розміром у відділення, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої війни та свідчить про деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу.

Швидкість просування Росії в районі Бахмута, найімовірніше, зменшиться, якщо російські війська взагалі продовжуватимуть просування, якщо незабаром не прибуде значне нове підкріплення та поставка артилерійських снарядів, як вважають експерти.

Джерело: ISW
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