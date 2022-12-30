Шмигаль: Стратегічне завдання України на 2024 рік – відповідати критеріям вступу до ЄС

Грудень, 30 в 19:37

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічне завдання для України на 2024 рік.

– За цей рік в умовах війни ми отримали п’ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців, – сказав Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду.

Прем’єр нагадав, що йдеться про: “енергетичний безвіз”, “транспортний безвіз”, “економічний безвіз”, “митний безвіз” і “цифровий безвіз”.

– Це лише верхівка усієї роботи. Сотні нормативних актів вже прийнято, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до кінця 2024 року, – заявив прем’єр.