Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Шмигаль: Стратегічне завдання України на 2024 рік – відповідати критеріям вступу до ЄС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічне завдання для України на 2024 рік.

– За цей рік в умовах війни ми отримали п’ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців, – сказав Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду.

Прем’єр нагадав, що йдеться про: “енергетичний безвіз”, “транспортний безвіз”, “економічний безвіз”, “митний безвіз” і “цифровий безвіз”.

Читайте
Єврокомісія навесні оцінить прогрес України у виконанні рекомендацій для вступу в ЄС – Стефанішина

– Це лише верхівка усієї роботи. Сотні нормативних актів вже прийнято, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до кінця 2024 року, – заявив прем’єр.

Зараз дивляться

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка