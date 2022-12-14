Грудень, 14 в 15:34

Україна 14 отримала останній цього року транш у межах виняткової восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) розміром €500 млн.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, загальне фінансування за цією програмою становить €5 млрд.

– З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні €7,2 млрд макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни й зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України, — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кредитні кошти макрофінансової допомоги планують спрямувати на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету. У Мінфіні зазначають, що ці гроші сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

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У жовтні 2022 року Україна отримала транш до державного бюджету розміром €2 млрд. Другий надійшов у листопаді та становив €2,5 млрд.

Нагадаємо, 15 вересня депутати Європейського парламенту проголосували за виділення для України другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €5 млрд.

Це другий та найбільший транш пакету макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні загальним розміром €9 млрд. Перший €1 млрд державі надійшов у вересні. Ще €5 млрд мали надійти у вигляді кредитів на вигідних умовах, а ще €3 млрд планувалось надавати як грант. Проте попри рішення ЄС, Київ не отримав цих коштів у повному обсязі.

Наступного року Європейський Союз планує виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги. Очікується, що кошти надходитимуть регулярно, а не як у 2022-му.