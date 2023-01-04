Січень, 04 в 13:36

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що 2023 рік буде важливим на шляху України до членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав на брифінгу.

– Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС. Я отримав запрошення від мого європейського колеги Жозепа Борреля взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 23 січня. Це вже регулярна традиція, що український міністр бере участь ледь не в кожній зустрічі цього формату, – повідомив Кулеба.

Глава МЗС вважає, що це є проявом довіри, який також засвідчує, що сьогодні Україна є рівноправним учасником європейської безпекової політики.

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Кулеба додав, що важливою темою зустрічі міністрів стане підготовка до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.

– Серед його пріоритетів буде обговорення виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС, – зазначив він.

Окрім того, на саміті обговорять імплементацію формули миру президента України Володимира Зеленського та посилення санкцій проти Росії.

Новий саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого у Києві.

Джерело: Дмитро Кулеба