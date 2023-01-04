Двопартійна підтримка України збережеться і під час нової сесії Конгресу – Держдеп

Січень, 04 в 0:59

У Державному департаменті США переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час нової сесії Конгресу, яка стартувала 3 січня.

Про це йдеться у заяві представника Держдепу США Неда Прайса, яку той зробив на брифінгу.

– Ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ, – зазначив речник.

Прайс вважає, що йдеться про принципи глобального мирного порядку, який започаткували майже 80 років тому.

Зараз дивляться

– Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід, – каже представник Держдепу.

Водночас речник повідомив, що велика кількість когресменів минулої сесії, які працюватимуть і тепер, висловлюють широку підтримку українців й уряду.

Раніше у Держдепі закликали Кремль вивести війська з України після визнання війни війною.