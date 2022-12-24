Грудень, 24 в 14:09

У Державному департаменті США закликали російського диктатора Володимира Путіна визнати реальність та вивести війська з України після того, як він остаточно визнав війну проти нашої держави війною.

Як зазначають західні ЗМІ, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, Кремль офіційно заявляв про начебто проведення “спеціальної військової операції”, всіляко уникаючи слова “війна”. В РФ навіть запровадили кримінальну відповідальність за поширення інформації про дії російської армії, що відрізняється від офіційно прийнятної.

І ось днями на пресконференції Путін уперше використав слово “війна”. На цей факт відреагували в Держдепі США.

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– З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що “спеціальна військова операція” Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, після 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є. Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України, – наголосили в пресслужбі американського відомства.

В Держдепі додали, що яку б термінологію не використовував Кремль, російська агресія проти України вже призвела до смертей, руйнувань та переміщень людей.

– Народ України, безсумнівно, не знаходить розради в тому, що Путін заявляє про очевидне, – додав представник відомства.

Як відомо, на початку березня російські депутати внесли зміни до Кримінального кодексу РФ, згідно з якими передбачена відповідальність за поширення “неправдивої інформації про діяльність Збройних сил РФ” та “дискредитацію використання російських військ”. Покарання варіюється від штрафу в 1,5 млн рублів до 15 років за ґратами.