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Факти / Україна

Минулий рік став сьомим у рейтингу найтепліших у Києві з 1881-го

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
КИїв

Минулий рік у Києві посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881-го, коли почали спостереження за погодою у столиці.

Середньорічна температура у місці становила +9,7°С, що на 0,7°С вище кліматичної норми.

Дев’ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці були з від’ємними відхиленнями від неї. Особливо відзначився лютий, який мав найтепліше відхилення від середньобагаторічних показників – 4,1°С. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2°С).

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Найхолодніше торік було 13 січня – мінус 14,9°С, найспекотніше – 29 червня, коли температура у затінку була +34,4°С.

Загалом у 2022 році у столиці було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні й червні – по чотири.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 560 мм, що відповідає 91% кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія

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