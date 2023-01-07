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Факти / Україна

Президент Європарламенту підтримує ідею передати Україні танки Leopard 2

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Президент Європарламенту підтримує ідею передати Україні танки Leopard 2
Фото: Getty Images

Президент Європарламенту виступила за поставку Україні танків Leopard 2, щодо яких останнім часом точиться дискусія в Європі.

Про це президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила під час візиту до Німеччини, пише видання Tagesschau.

Вона привітала анонсовану урядом Німеччини поставку бронемашин Marder в Україну.

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За її словами, важливо продовжувати військову підтримку України.

Вона також підтримала ідею надання Україні німецьких танків Leopard 2, як того вимагають від канцлера ФРН Олафа Шольца політики з різних партій.

Мецола заявила, що метою Росії є, щоб Європа закрила очі на Україну.

– Цього не можна допустити. Важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати українців політично, гуманітарно та військово. Але також важливо, щоб Європа зміцнювала власні оборонні сили і стала справжнім оборонним союзом, – цитує очільницю Європарламенту видання.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що танки можуть стати частиною наступного етапу військової допомоги Україні.

Перед цим очільниця оборонного комітету Бундестагу закликала якомога швидше передати ЗСУ танки Leopard.

Паралельно із цим різні депутати німецького парламенту чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.

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