Січень, 07 в 21:42

Президент Європарламенту виступила за поставку Україні танків Leopard 2, щодо яких останнім часом точиться дискусія в Європі.

Про це президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила під час візиту до Німеччини, пише видання Tagesschau.

Вона привітала анонсовану урядом Німеччини поставку бронемашин Marder в Україну.

Зараз дивляться

За її словами, важливо продовжувати військову підтримку України.

Вона також підтримала ідею надання Україні німецьких танків Leopard 2, як того вимагають від канцлера ФРН Олафа Шольца політики з різних партій.

Мецола заявила, що метою Росії є, щоб Європа закрила очі на Україну.

– Цього не можна допустити. Важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати українців політично, гуманітарно та військово. Але також важливо, щоб Європа зміцнювала власні оборонні сили і стала справжнім оборонним союзом, – цитує очільницю Європарламенту видання.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що танки можуть стати частиною наступного етапу військової допомоги Україні.

Перед цим очільниця оборонного комітету Бундестагу закликала якомога швидше передати ЗСУ танки Leopard.

Паралельно із цим різні депутати німецького парламенту чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.