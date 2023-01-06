Січень, 05 в 23:47

Постачання країнами Заходу танків в Україну цілком може стати частиною “наступної фази” військової допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі після зустрічі з німецькою колегою Анналеною Баербок.

За підсумками зустрічі Баербок заявила, що Німеччина готова надати важке озброєння, необхідне Україні для звільнення окупованих територій, і працюватиме спільно з партнерами по НАТО для досягнення цієї мети.

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Вона виступала після того, як Франція і США заявили, що готові надати Україні важку техніку. Паралельно з цим, на канцлера Німеччини Олафа Шольца чиниться тиск усередині країни, щоб він відмовився від свого багатомісячного небажання надати танки Leopard або легшу бронетехніку Marder.

Виступаючи на спільній пресконференції з Баербоком, Клеверлі сказав, що танки цілком можуть стати частиною наступного етапу постачання зброї, зазначивши, що ця позиція перебуває під постійним контролем.

Баєрбок, приватний прихильник того, щоб Німеччина постачала більше важкого озброєння, не прагнула до відкритого зіткнення з канцлером на своїй спільній пресконференції з Клеверлі, але ясно висловила свої почуття.

– Якщо Путін вважає, що у нього найдовша витримка і в України скоро закінчиться зброя, він помиляється, – заявила глава МЗС Німеччини.

Вона також звинуватила президента РФ Володимира Путіна в навмисному нападі на людство.

– Якщо ми хочемо, щоб Україна жила в умовах свободи, це означає, що ми думаємо про наступальну зброю, але це також означає надання зброї, необхідної Україні для звільнення окупованих територій, – сказала Баєрбок.

Німецький міністр додав, що важливо, щоб Володимир Путін “не обманював себе надією на те, що політика анексії земель успішна”.

– Я знову і знову наголошувала, що ми працюємо з нашими партнерами, щоб зрозуміти, яка військова підтримка потрібна Україні, – заявила Анналена Баєрбок.

Клеверлі привітав заяву німецької колеги, сказавши, що Баєрбок проявила величезну політичну мужність, ставши на бік України, додавши, що Захід продовжуватиме вести переговори з українцями про необхідну їм зброю.

Нагадаємо, ввечері 5 січня президент США та канцлер ФРН домовились передати Україні додатковий ЗРК Patriot та десятки одиниць бронетехніки, серед якої такі машини, як Marder та Bradley.

Український президент привітав рішення західних лідерів на наступний день після того, як президент Франції оголосив про передачу Україні легких танків AMX-10RC.