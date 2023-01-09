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Факти / Україна

РФ хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіазавод

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіазавод

В окупованому Криму “адміністрація” Євпаторії виставила на продаж 100% акцій держприємства Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, що входить до складу Укроборонпрому.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

У держпідприємстві наголошують, що це вже третя спроба російських загарбників продати те, що їм не належить.

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Дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними, заявили в Укроборонпромі.

– Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю державного підприємства Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, – наголосили в Укроборонпромі.

Варто зауважити, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

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Раніше представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що РФ розмістила в окупованому Криму та Білорусі носії ядерної зброї.

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром
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