Україна очікує, що десятий пакет санкцій проти РФ вдарить по її ядерній галузі
Україна продовжує співпрацювати з європейськими партнерами над посиленням енергетичної стійкості.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ключові питання в цьому напрямі були обговорені сьогодні з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.
Під час зустрічі сторони обговорили:
- демілітаризацію Запорізької АЕС,
- постачання електрообладнання,
- можливості імпорту електроенергії з ЄС,
- санкції проти Росії.
– Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема Росатома. Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології, – йдеться в повідомленні.
Шмигаль додав, що обговорювалось також післявоєнне відновлення України.
– Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів, – наголосив прем’єр.
У грудні 2022 року країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
Джерело: Денис Шмигаль