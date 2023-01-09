Україна очікує, що десятий пакет санкцій проти РФ вдарить по її ядерній галузі

Січень, 09 в 14:32

Україна продовжує співпрацювати з європейськими партнерами над посиленням енергетичної стійкості.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ключові питання в цьому напрямі були обговорені сьогодні з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

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Під час зустрічі сторони обговорили:

демілітаризацію Запорізької АЕС,

постачання електрообладнання,

можливості імпорту електроенергії з ЄС,

санкції проти Росії.

– Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема Росатома. Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль додав, що обговорювалось також післявоєнне відновлення України.

– Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів, – наголосив прем’єр.

У грудні 2022 року країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Джерело: Денис Шмигаль