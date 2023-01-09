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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Жорсткі бої під Бахмутом і обстріли Херсону: що відбувається на 320 добу війни (онлайн)

Жорсткі бої під Бахмутом і обстріли Херсону: що відбувається на 320 добу війни (онлайн)

Росія залучає своїх енергетиків до підготовки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це стало можливим через те, що до початку повномасштабної війни українська енергетична мережа була об’єднана з енергомережею РФ та Білорусі.

За добу 8 січня російська армія завдала 144 удари по території Сумщини, зазначає очільник ОВА Дмитро Живицький.

Ситуація на передовій за перший тиждень 2023 року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині та Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома, повідомляє президент України.

Додому повернулися 50 українців з російського полону. Серед них – 33 офіцери, а ще 17 осіб – це рядові та сержанти. Йдеться про захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня України.

Українки з медичною спеціальністю не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації до 2026 року, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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00:49 - 09 січня

Військова техніка M2 Bradley, яку мають отримати воїни Збройних сил України від Міністерства оборони США, виконують як функцію броньованого прикриття для піхоти та здійснюють вогневу підтримку.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він оцінив вогневі можливості бойових машин піхоти Bradley та пояснив, чим вони можуть бути корисними на фронті.

За його словами, за допомогою БМП можна доставити піхоту на позиції, по яких завдають ударів, прикриваючи бронею. M2 Bradley має потужне озброєння, зокрема, 25-міліметрову автоматичну гармату, дві напрямні для пуску протитанкових керованих ракет TOW і TOW-2.

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00:27 - 09 січня

Звільнення тимчасово окупованого Росією Кримського півострова є ключем до успіху та подальшої перемоги України. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес.

– Якщо Росія збереже контроль над Кримом, то вони завжди зможуть робити те, що вони роблять зараз. Звільнення Криму є ключем до успіху України.

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00:11 - 09 січня

Німеччина не може відкидати постачання танків Leopard, більш важких бойових машин, ніж Marders, для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву німецького міністра економіки Роберта Хабека.

– Звичайно, це не можна виключати, – сказав Хабек у неділю ввечері.

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00:02 - 09 січня

Всі поразки Росії на полі бою і взагалі вигляд РФ після нападу на Україну десакралізували і президента Кремля Володимира Путіна, і його оточення, і сучасну його вертикаль управління.

Про це в інтерв’ю в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Цар голий. Конкретно. І це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота, яка є у РФ. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу, помародерити. Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають.  Але вони хочуть мародерити. Це ж сутність “русского мира”, мародерство і вбивство, – каже радник.

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00:01 - 09 січня

У Міністерстві оборони США визначили, яку модифікацію основної бойової машини піхоти M2 Bradley отримає Україна. Про це заявив головний речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, Україні мають передати БМП M2 Bradley у версії M2A2 ODS, які були створені після отриманого досвіду під час операції Буря в пустелі.

M2 Bradley

Фото: Getty Images

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