Жорсткі бої під Бахмутом і обстріли Херсону: що відбувається на 320 добу війни (онлайн)

Росія залучає своїх енергетиків до підготовки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це стало можливим через те, що до початку повномасштабної війни українська енергетична мережа була об’єднана з енергомережею РФ та Білорусі.

За добу 8 січня російська армія завдала 144 удари по території Сумщини, зазначає очільник ОВА Дмитро Живицький.

Ситуація на передовій за перший тиждень 2023 року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині та Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома, повідомляє президент України.

Додому повернулися 50 українців з російського полону. Серед них – 33 офіцери, а ще 17 осіб – це рядові та сержанти. Йдеться про захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня України.

Українки з медичною спеціальністю не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації до 2026 року, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.