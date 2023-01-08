Росіяни через мобільну гру вербують дітей для отримання важливої інформації – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ще одне порушення, які Росія вчиняє щодо дітей під час війни.
Про це він написав у своєму Twitter.
За його словами, росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів через мобільну гру.
Міністр оборони Резніков наголосив, що таке використання дітей є не просто підступом, а воєнним злочином.
2nd. Recruitment and use of children.
???????? tried to use ???????? children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.
This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia
3/7 https://t.co/5e6CWFCfVA
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023
Нагадаємо, що 6 січня Олексій Резніков розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Йдеться про шість видів злочинів щодо дітей під час збройних конфліктів, які визначені та закріплені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999 року).
Раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей правоохоронці виявили 1 116 цивільних тіл, зокрема 31 дитину.
Нагадаємо, що високопоставлені політики Великої Британії підтримали спільну вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв’язку із війною проти України.