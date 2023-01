Росіяни через мобільну гру вербують дітей для отримання важливої інформації – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ще одне порушення, які Росія вчиняє щодо дітей під час війни.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів через мобільну гру.

Міністр оборони Резніков наголосив, що таке використання дітей є не просто підступом, а воєнним злочином.

2nd. Recruitment and use of children.

???????? tried to use ???????? children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023