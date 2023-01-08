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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни через мобільну гру вербують дітей для отримання важливої інформації – Резніков

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росіяни через мобільну гру вербують дітей для отримання важливої інформації – Резніков
Фото: Pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ще одне порушення, які Росія вчиняє щодо дітей під час війни.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів через мобільну гру.

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Міністр оборони Резніков наголосив, що таке використання дітей є не просто підступом, а воєнним злочином.

Нагадаємо, що 6 січня Олексій Резніков розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Йдеться про шість видів злочинів щодо дітей під час збройних конфліктів, які визначені та закріплені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999 року).

Раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей правоохоронці виявили 1 116 цивільних тіл, зокрема 31 дитину.

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Нагадаємо, що високопоставлені політики Великої Британії підтримали спільну вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв’язку із війною проти України.

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