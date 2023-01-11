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Факти / Світ

У Пентагоні розповіли, коли ЗСУ отримають БМП Bradley

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
M2 Bradley
Фото: Getty Images

Українські захисники можуть отримати бойові машини піхоти Bradley вже протягом наступних кількох тижнів.

Про це сказав речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

– Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. Й українці, я впевнений, покажуть їх, щойно вони опиняться на місці, – повідомив він.

За його словами, навчання українських захисників з використання Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

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6 січня США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на понад $3 млрд. В нього, серед іншого, увійшли бронемашини піхоти Bradley.

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Джерело: Міноборони США

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