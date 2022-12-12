Наводили ракети на електропідстанції та пологові будинки: СБУ знешкодила агентів РФ
Контррозвідка Служби безпеки України виявила та знешкодила російську розгалужену мережу, яка наводила ракети на об’єкти цивільної інфраструктури у Донецькій області.
Як повідомляє СБУ, ворожі агенти збирали розвідувальну інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.
Також агенти російських спецслужб передавали ворогу дані про розміщення електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки й студентські гуртожитки.
Отримані дані окупаційні війська збиралися використати для підготовки й наведення прицільних ракетних ударів по українських містах.
Серед затриманих ˗ троє місцевих жительок, які були завербовані так званим МДБ “ДНР” після початку повномасштабного вторгнення.
За даними СБУ, жінки отримали паспорти РФ і збиралися втекти до Росії після виконання завдань із руйнування України.
Російські агенти ходили по Бахмуту і Торецьку і власноруч збирали розвідувальні дані. Після цього вони передавали інформацію своїй посередниці з тимчасово окупованої Горлівки, яка вже тримала зв’язок з підконтрольним Росії МДБ “ДНР”. Нею виявилась заступниця керівника так званого МБД “ДНР”.
СБУ зазначає, що зловмисники використовували для комунікації заздалегідь відпрацьований анонімний канал звʼязку. Через нього ворожі агенти відправляли координати українських об’єктів з фотографіями, відео та детальним описом.
Під час обшуків у агенток правоохоронці виявили комп’ютери та телефони з доказами законспірованого листування з ворогом та російські паспорти.
Трьом фігуранткам повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111). Їм обрали тримання під вартою як запобіжний захід.
Нагадаємо, в Одесі затримали російського агента, який збирав дані про протикорабельні ракети Нептун.