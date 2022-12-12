Грудень, 12 в 17:09

Контррозвідка Служби безпеки України виявила та знешкодила російську розгалужену мережу, яка наводила ракети на об’єкти цивільної інфраструктури у Донецькій області.

Як повідомляє СБУ, ворожі агенти збирали розвідувальну інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька.

Також агенти російських спецслужб передавали ворогу дані про розміщення електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки й студентські гуртожитки.

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Отримані дані окупаційні війська збиралися використати для підготовки й наведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Серед затриманих ˗ троє місцевих жительок, які були завербовані так званим МДБ “ДНР” після початку повномасштабного вторгнення.

За даними СБУ, жінки отримали паспорти РФ і збиралися втекти до Росії після виконання завдань із руйнування України.

Російські агенти ходили по Бахмуту і Торецьку і власноруч збирали розвідувальні дані. Після цього вони передавали інформацію своїй посередниці з тимчасово окупованої Горлівки, яка вже тримала зв’язок з підконтрольним Росії МДБ “ДНР”. Нею виявилась заступниця керівника так званого МБД “ДНР”.

Наводили ракети на електропідстанції та пологові будинки: СБУ знешкодила агентів РФ / 7 фотографий

СБУ зазначає, що зловмисники використовували для комунікації заздалегідь відпрацьований анонімний канал звʼязку. Через нього ворожі агенти відправляли координати українських об’єктів з фотографіями, відео та детальним описом.

Під час обшуків у агенток правоохоронці виявили комп’ютери та телефони з доказами законспірованого листування з ворогом та російські паспорти.

Трьом фігуранткам повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111). Їм обрали тримання під вартою як запобіжний захід.

Нагадаємо, в Одесі затримали російського агента, який збирав дані про протикорабельні ракети Нептун.