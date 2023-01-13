Зміна керівництва у війні проти України демонструє системні проблеми в РФ – Пентагон
Призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генштабу РФ як головного командувача “СВО” показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулася РФ з початку повномасштабної війни проти України.
Таку думку висловив речник Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер.
– Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою, – сказав Райдер.
Він зазначив, що Пентагон “продовжить відслідковувати” такі кадрові перестановки в Росії.
– Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та на порятунку безневинних життів, а не витрачала час на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім’ї, ймовірно, теж хотіли б цього, – сказав Райдер.