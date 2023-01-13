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Факти / Україна

Зміна керівництва у війні проти України демонструє системні проблеми в РФ – Пентагон

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Валерій Герасимов
Фото: Getty Images

Призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генштабу РФ як головного командувача “СВО” показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулася РФ з початку повномасштабної війни проти України.

Таку думку висловив речник Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер.

– Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою, – сказав Райдер.

Він зазначив, що Пентагон “продовжить відслідковувати” такі кадрові перестановки в Росії.

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– Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та на порятунку безневинних життів, а не витрачала час на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім’ї, ймовірно, теж хотіли б цього, – сказав Райдер.

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Джерело: CNN
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