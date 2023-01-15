Січень, 15 в 11:52

Війська РФ під час масованого удару у суботу, 14 січня, використали половину з підготовлених до удару Калібрів у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила представниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п’ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу Калібр під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки, і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії, – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ці ракети ще можуть бути застосовані ворогом.

Зараз дивляться

Вчора, 14 січня, РФ завдала нового масованого удару по Україні.

Цілями терористів стали об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Одна з ракет РФ влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина.

Під час масованого ракетного обстрілу сили української протиповітряної оборони знищили 25 з 38 ракет різних типів.

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь