Решту ще можуть використати. РФ під час вчорашньої атаки випустила половину з підготовлених Калібрів – ОК Південь
Війська РФ під час масованого удару у суботу, 14 січня, використали половину з підготовлених до удару Калібрів у Чорному морі.
Про це в ефірі телемарафону повідомила представниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
– Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п’ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу Калібр під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас — 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки, і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії, – сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що ці ракети ще можуть бути застосовані ворогом.
Вчора, 14 січня, РФ завдала нового масованого удару по Україні.
Цілями терористів стали об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Одна з ракет РФ влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина.
Під час масованого ракетного обстрілу сили української протиповітряної оборони знищили 25 з 38 ракет різних типів.
Джерело: телемарафон
Фото: ОК Південь