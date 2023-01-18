Січень, 17 в 22:31

Підготовка українських військових для роботи з американськими комплексами ЗРК Patriot триватиме протягом 10 тижнів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає АрміяInform.

За його словами, що сьогоднішні успіхи України на фронті були б неможливі без допомоги іноземних партнерів.

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– І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: спасибі. Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців, мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери, – заявив він.

Міністр оборони висловив свої сподівання, що 2023 рік стане для нашої країни переможним.

– Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово, – додав він.

Раніше у Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати почнуть навчати українських військових роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot наприкінці січня.