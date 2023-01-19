Січень, 19 в 12:54

Міністерство оборони США попросило свої війська, дислоковані в Південній Кореї, надати Україні обладнання, яке б допомогло у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що ЗС США мають у Південній Кореї близько 28 500 військовослужбовців.

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– Це ніяк не вплине на наші операції та нашу здатність виконувати непохитні зобов’язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея, – заявив речник ЗС США полковник Ісаак Тейлор.

США відмовились надати більш детальну інформацію, зокрема про те, на які типи і скільки обладнання було подано запит або вже передано.

Заява з’явилася після того, як раніше видання New York Times повідомило, що Сполучені Штати перенаправляють боєприпаси з Ізраїлю і Південної Кореї в Україну для використання у війні проти Росії.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що тісно координує свої дії зі Сполученими Штатами для підтримання боєготовності.

Політика Південної Кореї полягає в тому, щоб не постачати Україні летальну зброю. Сеул намагається уникати конфронтації з РФ через економічні причини і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.

Американський чиновник заявив у листопаді, що Вашингтон веде переговори з Південною Кореєю про купівлю артилерійських снарядів для відправки в Україну, хоча Сеул наполягає на тому, що кінцевим користувачем боєприпасів мають бути Сполучені Штати.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу – ворожі ракети та дрони.