Ухвалення резолюції щодо спецтрибуналу: коли українці зможуть побачити Путіна за ґратами

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19 січня Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Що це означає для Росії, її політичного та військового керівництва та коли українці зможуть побачити диктатора Кремля за ґратами – Факти ICTV розпитали юриста та міжнародника, ексзаступника міністра юстиції України Сергія Пєтухова.

Що це означає для РФ?

Це наступний крок й утримання на порядку денному створення спецтрибуналу щодо злочину агресії, який скоїло вище керівництво РФ.

Зараз дивляться

– Цього недостатньо, ця резолюція не є обов’язковою. Вона є черговою в низці резолюцій, які ухвалювались до того і Радою Європи, і Європарламентом. Вона є політичним посилом до депутатів для створення реального спецтрибуналу. Російське керівництво реагує на це дуже нервово щоразу, це видно за їх публічними реакціями, бо вони дійсно бояться того, що це може стати реальністю. Тому нашим завданням є поступовий перехід від політичних рішень органів ЄС до реальних кроків створення трибуналу, – говорить Пєтухов.

Він зауважив, що для Росії це означає, що їхня відповідальність не сходить з порядку денного.

– Тобто через певний час, коли трибунал може бути створений, розпочнеться розслідування проти Путіна та його оточення за злочини агресії проти України, – говорить експерт.

Тобто наступним кроком є реальне створення спецтрибуналу.

Коли буде створений трибунал?

Пєтухов каже, що саме створення трибуналу може зайняти не більше року, але питання у тому, коли політично перейдуть до цього етапу. Це передбачити складно.

– Створення трибуналу хоч і займає певний час, але не є складним процесом. Такий досвід є, тим паче, що Нідерланди вже висловили готовність його прийняти у Гаазі, там є попередні трибунали, які займалися схожими розслідуваннями і завершують свою роботу. Тобто є приміщення та люди, – каже він.

Яка відповідальність може чекати на Путіна?

Все залежатиме від того, що буде прописано у статуті цього трибуналу, яке право він буде застосовувати.

– Наприклад, якщо це буде національне право України, то буде застосовуватись Кримінальний кодекс України, тому і відповідальність, яка передбачена там за злочини агресії. Якщо буде спеціально прописаний склад злочину, то відповідальність має бути передбачена там. Але агресія є тяжким злочином, відповідно дуже довгі терміни позбавлення волі або довічне ув’язнення, – розповідає міжнародник.

Тобто побачити диктора та його політичне, військове оточення за ґратами є цілком реалістичним сценарієм.

– Як мінімум, першим етапом роботи такого трибуналу, який би вже приніс конкретну користь, могло б бути видання міжнародного ордену на арешт Путіна та його оточення, який би визнавався цивілізованими державами і, відповідно б, значно обмежив його можливості подорожей, контактів, участі у міжнародних заходах, – підсумував Пєтухов.