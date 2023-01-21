Січень, 21 в 13:39

Лінія фронту наближається до міста Кремінна на Луганщині. Там тривають важкі бої, українські військові поступово просуваються. А ключовою проблемою є масове мінування території, яке здійснили окупанти.

Про це розповів в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

– Важкі бої біля Кремінної. Ми передбачали, що так буде, оскільки в російських військ було достатньо часу для того, щоб дуже сильно все замінувати. На сьогодні це, мабуть, найбільша проблема, – зазначив Гайдай.

За його словами, війська РФ замінували абсолютно все, кожна лісопосадка всіяна мінами чи вкрита окопами військ РФ. Тому українським військовим доводиться важко відвойовувати кожен метр Луганщини.

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Гайдай пояснив, що манера ведення бою і наступу Збройних сил України та окупантів кардинально відрізняється. Війська РФ буквально завалюють тілами землю під час наступальних дій. Окупанти можуть спеціально відправляти сформовані з ув’язнених підрозділи на мінні поля, щоб таким чином розчистити для себе шлях.

– Вони можуть підрозділ зеків запускати на мінні поля, щоб вони просто своїми тілами прокладали дорогу. З нашого ж боку кожен солдат безцінний, і тому акуратно, крок за кроком просуваються вперед наші Сили оборони. Але це не буде швидко, тому що, з одного боку, все достатньо сильно заміновано, а з іншого – росіяни туди перекидають величезну кількість резервів. Вони розуміють, що лінія фронту невблаганно наближається до міста (Кремінної, – Ред.), – наголосив Гайдай.

Очільник ОВА розповів, що Кремінна – досить важливе місто, після деокупації якого з’являться можливості просування в бік Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська та Старобільська.

Гайдай уточнив, що місто Старобільськ є логістичним центом Луганщини. Саме тому російські окупанти зараз намагаються максимально зміцнити там свої позиції, перекидають війська та техніку.

За даними голови ОВА, російське командування тримає кадрових військових РФ в основному в районі Старобільська. Водночас на першій лінії фронту перебувають мобілізовані та ув’язнені, а на другій лінії – загороджувальні загони кадирівців.

– Ті кадрові військові в Старобільську періодично “по-російськи відзначають свята”, і потім десятками отруюються, помирають. Гарні новини приходять після їхніх “свят”, – додав Гайдай.

Він уточнив, що РФ не рахує втрат на фронті та використовує своїх солдат як гарматне м’ясо. При цьому окупанти намагаються змінювати тактику: наступають то малими групами, то хвилями, інколи кидають у бій ув’язнених та мобілізованих, а подеколи кадрових російських військових.

– На одному з напрямків нещодавно наші військові залишили назавжди 200-ми близько сотні кадрових десантників. І якщо спершу вони (війська РФ, – Ред.) намагалися хоч когось забирати (з поля бою, – Ред.), то до кінця дня просто вже кидали своїх та тікали, – заявив Гайдай.

Він також поінформував, що російські війська намагаються використовувати Лисичанський нафтопереробний завод як плацдарм та здійснювати звідти атаки.

Гайдай спрогнозував, що після звільнення Луганщини на розмінування території регіону знадобиться щонайменше 10 років.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая