Январь, 21 в 13:39

Линия фронта приближается к городу Кременная в Луганской области. Там продолжаются тяжелые бои, украинские военные постепенно продвигаются. А ключевой проблемой является массовое минирование территории, которое осуществили оккупанты.

Об этом рассказал в эфире марафона на телеканале FREEДОМ глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

– Тяжелые бои возле Кременной. Мы предполагали, что так будет, поскольку у российских войск было достаточно времени, чтобы очень сильно все заминировать. На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая проблема, — отметил Гайдай.

По его словам, войска РФ заминировали абсолютно все, каждая лесопосадка усеяна минами или покрыта окопами войск РФ. Поэтому украинским военным приходится тяжело отвоевывать каждый метр Луганской области.

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Гайдай объяснил, что манера ведения боя и наступления Вооруженных сил Украины и оккупантов кардинально отличается. Войска РФ буквально заваливают телами землю во время наступательных действий. Оккупанты могут специально отправлять сформированные из заключенных подразделения на минные поля, чтобы таким образом расчистить для себя путь.

– Они могут подразделение зэков запускать на минные поля, чтобы они просто своими телами прокладывали дорогу. С нашей стороны каждый солдат бесценен, и поэтому аккуратно, шаг за шагом продвигаются вперед наши Силы обороны. Но это не будет быстро, потому что, с одной стороны, все достаточно сильно заминировано, а с другой – россияне туда перебрасывают огромное количество резервов. Они понимают, что линия фронта неумолимо приближается к городу (Кременной, – Ред.), – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что Кременная – достаточно важный город, после деоккупации которого появятся возможности продвижения в сторону Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и Старобельска.

Гайдай уточнил, что город Старобельск является логистическим центром Луганской области. Именно поэтому российские оккупанты сейчас пытаются максимально укрепить там свои позиции, перебрасывают войска и технику.

По данным главы ОВА, российское командование держит кадровых военных РФ в основном в районе Старобельска. В то же время, на первой линии фронта находятся мобилизованные и заключенные, а на второй линии – заградительные отряды кадыровцев.

– Те кадровые военные в Старобельске периодически “по-русски отмечают праздники”, и потом десятками отравляются, умирают. Хорошие новости приходят после их “праздников”, – добавил Гайдай.

Он уточнил, что РФ не считает потери на фронте и использует своих солдат как пушечное мясо. При этом оккупанты пытаются менять тактику: наступают то малыми группами, то волнами, иногда бросают в бой заключенных и мобилизованных, а иногда кадровых российских военных.

– На одном из направлений недавно наши военные оставили навсегда 200-ми около сотни кадровых десантников. И если сначала они (войска РФ, — Ред.) пытались кого-то забирать (с поля боя, — Ред.), то к концу дня просто уже бросали своих и убегали, — заявил Гайдай.

Он также сообщил, что российские войска пытаются использовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в качестве плацдарма и осуществлять оттуда атаки.

Гайдай спрогнозировал, что после освобождения Луганской области на разминирование территории региона понадобится не менее 10 лет.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая