Січень, 21 в 19:11

Наприкінці наступного тижня можуть з’явитись перші результати розслідування катастрофи вертольота ДСНС у Броварах Київської області, внаслідок якої загинуло керівництво МВС.

Як заявив представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону, наразі щодо трагедії триває розслідування.

– Ще йде розслідування. Розглядаються за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини… Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо (результати розслідування, – Ред.), можливо, навіть днями ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось, — сказав він.

Веніславського запитали, чи можна розраховувати, що про результати розслідування може стати відомо на кінець наступного тижня.

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– Я сподіваюсь, – відповів він.

Сьогодні, 21 січня, у Києві відбулась церемонія прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули під час трагедії у Броварах.

Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Через падіння вертольота на дитсадочок загинула одна дитина та її мама. Загалом, постраждали 25 осіб, серед них 11 – неповнолітні.

Садочок після авіакатастрофи зруйновано. У цьому році дошкільний навчальний заклад точно не працюватиме.