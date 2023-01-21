США підтримають передачу союзниками винищувачів F-16 Україні – Карпентер

Америка не проти передачі Нідерландами винищувачів F-16 Україні.

Про це в інтерв’ю Delfi заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Його запитали, чи готова Адміністрація президента США Джо Байдена дозволити Нідерландам постачання Україні винищувачів F-16.

– Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески (в оборону, – Ред.), які наші союзники зробили для України.

І це було вірно від самого початку війни, коли ми обговорювали успадковані радянські системи, до нинішнього періоду, коли ми обговорюємо основні бойові танки та більш складні засоби і системи протиповітряної та протиракетної оборони, – сказав він.