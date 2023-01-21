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Факти / Україна

США підтримають передачу союзниками винищувачів F-16 Україні – Карпентер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
США підтримають передачу союзниками винищувачів F-16 Україні – Карпентер

Америка не проти передачі Нідерландами винищувачів F-16 Україні.

Про це в інтерв’ю Delfi заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Його запитали, чи готова Адміністрація президента США Джо Байдена дозволити Нідерландам постачання Україні винищувачів F-16.

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– Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески (в оборону, – Ред.), які наші союзники зробили для України.

І це було вірно від самого початку війни, коли ми обговорювали успадковані радянські системи, до нинішнього періоду, коли ми обговорюємо основні бойові танки та більш складні засоби і системи протиповітряної та протиракетної оборони, – сказав він.

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Він додав, що очікує на широку підтримку в Сполучених Штатах такого можливого рішення союзників.

На уточнювальне запитання, чи стосується це також винищувачів, посол відповів ствердно.

Нагадаємо, Нідерланди заявили про готовність розглянути передачу Україні винищувачі F-16, якщо Київ звернеться з відповідним запитом.

Перед початком засідання міністрів оборони понад 50 країн у форматі Рамштайн 20 січня президент Володимир Зеленський закликав партнерів України розглянути надання далекобійних ракет і винищувачів F-16 на наступному, дев’ятому засіданні такої групи.

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