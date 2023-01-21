У следствия нет сомнений: в ОГУ уверены в причастности Ирана к поставке дронов России

Январь, 21 в 20:06

Украинские органы прокуратуры и следствия уверены, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов-камикадзе России.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Он подчеркнул, что соответствующие выводы сделаны из оперативных и разведывательных данных украинских и международных партнеров.

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— У нас есть информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. Мы будем доказывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в национальных, так и в международных судах, используя для этого доказательную информацию, – сказал Белоусов.

По его словам, органы следствия и прокуратуры собирают доказательства для суда. Также проводится сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены.

— Для нас важно проследить всю цепочку, от производства до поставки и непосредственного использования. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, собирают дроны, учат россиян использовать дроны и лица, непосредственно их запускающие по нашим гражданам и городам – все должны быть идентифицированы, — подчеркнул прокурор.

Для доказательства вины должностных и физических лиц Ирана, по словам представителя Офиса генпрокурора, уже достаточно доказательств.

Кроме непосредственно Тегерана, разрабатывающего и поставляющего эти дроны Москве, по его словам, речь идет и о представителях других стран, которые помогают в этом Ирану.

Недавно в Белом доме заявили, что сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и национальной безопасности США.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Иран может способствовать массовым военным преступлениям на территории Украины, предоставляя ударные дроны-камикадзе стране-агрессору России.