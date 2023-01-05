Січень, 05 в 19:12

Співпраця Росії та Ірану загрожує не лише Україні, а й національній безпеці США.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі.

– Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там, – сказав Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що Тегеран надав Москві сотні дронів-камікадзе, та зауважив, що американський уряд з нетерпінням чекає співпраці з новим урядом Ізраїлю, де, крім іншого, передбачається протистояння викликам, створеним Іраном.

Зараз дивляться

– Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей, – додав Джон Кірбі.

Раніше президент Володимир Зеленський, під час виступу у Конгресі США, наголошував на відповідальності Тегерану через його підтримку Росії у війні проти України. Український лідер тоді казав, що це лише питання часу, коли Іран буде становити загрозу союзникам Сполучених Штатів.

За даними Голосу Америки, низка експертів називають іранське постачання зброї Росії протидією можливому переговорному процесу між Україною та РФ щодо досягнення миру.