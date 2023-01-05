Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Поставки зброї з Ірану до РФ загрожують не лише Україні, а й нацбезпеці США – Кірбі

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Співпраця Росії та Ірану загрожує не лише Україні, а й національній безпеці США.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі.

– Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там, – сказав Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що Тегеран надав Москві сотні дронів-камікадзе, та зауважив, що американський уряд з нетерпінням чекає співпраці з новим урядом Ізраїлю, де, крім іншого, передбачається протистояння викликам, створеним Іраном.

Зараз дивляться

– Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей, – додав Джон Кірбі.

Раніше президент Володимир Зеленський, під час виступу у Конгресі США, наголошував на відповідальності Тегерану через його підтримку Росії у війні проти України. Український лідер тоді казав, що це лише питання часу, коли Іран буде становити загрозу союзникам Сполучених Штатів.

За даними Голосу Америки, низка експертів називають іранське постачання зброї Росії протидією можливому переговорному процесу між Україною та РФ щодо досягнення миру.

Читайте
Активніше боротимуться з Іраном. Ізраїль перегляне міжнародні відносини – прем’єр

Джерело: Голос Америки
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка