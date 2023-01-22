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Факти / Світ

США мають надіслати в Україну Abrams, щоб Німеччина передала Leopard – Маккол

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Abrams
Фото: Depositphotos

Новий голова комітету у закордонних справах Палати представників, конгресмен Майкл МакКол заявив в ефірі телеканалу ABC, що важливо, щоб Сполучені Штати оголосили про постачання танків Україні, адже це підштовхнуло б Німеччину та інші країни зробити те саме.

Він додав, що США необхідно вжити заходів, щоб спонукати європейські країни до дій і допомогти президенту Володимиру Зеленському та Україні уникнути тривалої кривавої війни на виснаження. Адже це, на його думку, “повільна кровотеча без шансів на перемогу”.

– Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один… Німеччина чекає, щоб ми взяли на себе лідерство. Це створить ефект доміно і змусить інші країни Європи також відправити танки Leopard 2, – сказав МакКол.

Окрім танків, Майкл МакКол також сказав, що Україні потрібна далекобійна артилерія. 

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– Це дві головні речі, про які говорить Зеленський і всі, з ким я спілкувався, – їм потрібні танки для зимового наступу, який збираються здійснити росіяни, і їм потрібна артилерія більшої дальності, – резюмував конгресмен.

Раніше Київ заявив, що Україні потрібна додаткова допомога, оскільки очікується, що Росія почне нові наступальні операції невдовзі.

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Джерело: Politico
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