Січень, 27 в 19:01

Російські окупанти вивезли 3,5 тис. ув’язнених із місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це 27 січня повідомив Центр національного спротиву.

– Ув’язнених всупереч їхній волі перевезли до Криму, де тепер вагнерівці проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Однак більшість відмовляється укладати контракт, але через відмову росіяни створили для них нестерпні умови, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про тих бранців, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини та перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення.

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При цьому окупаційні сили Росії продовжують утримувати українців, яких підозрюють у нелояльності до “влади”.

Як повідомляє Центр нацопору, росіяни мають намір відкрити 27 виправних колоній на тимчасово окупованих територіях. Таким чином Росія планує офіційно зареєструвати чинні в’язниці та табори утримання українців.

25 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Російська Федерація продовжує вербування ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Раніше в аудіоперехопленні Головного управління розвідки один із російських військових розповідав про початок “співпраці” між армією Росії з в’язницями для відновлення власної боєздатності та досягнення цілей у війні. За його словами, для відновлення сил було відібрано 16 осіб із 50.