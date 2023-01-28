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Факти / Україна

Подоляк про надання винищувачів та далекобійних ракет: Переговори йдуть прискорено

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори України з партнерами щодо надання штурмової авіації та далекобійних ракет тривають у прискореному режимі, на цьому наполягає президент Володимир Зеленський.

– Наші партнери розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам вже дають, необхідна обов’язково. Так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії – а це артилерія – нам необхідні ракети, які знищать їхні склади. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено, – наголосив він в ефірі телемарафону на Freeдом.

Водночас, за його словами, ще є нюанси щодо психологічного статусу країн-партнерів, які ще побоюються, що світова архітектура у зв’язку з війною повністю ламається.

– Сподіваюся, що за короткий час ми вийдемо на такі інструменти – авіацію і ракети підвищеної дальності, – підсумував Подоляк.

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Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна розраховує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі на першому етапі – це два батальйони по 12 винищувачів у кожному.

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