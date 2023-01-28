Січень, 28 в 11:28

Контррозвідка Служби безпеки України викрила колаборантів з Луганщини, які намагалися працевлаштуватися в українських державних установах.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, затримано двох зловмисників, які раніше займали “посади” в створених російськими окупантами “відділеннях пенсійного фонду” терористичної організації “ЛНР” у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Колаборанти приїхали на підконтрольну українській владі територію, отримали статус переселенців та намагалися проникнути в місцеві державні органи в прикордонних регіонах України.

Зараз дивляться

СБУ затримала зрадників з Луганщини, які хотіли влаштуватися до держустанов / 3 фотографии

Один із зловмисників намагався влаштуватися на роботу в регіональний підрозділ Пенсійного фонду. А другий хотів потрапити до управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій (РВА) поблизу кордону з Росією.

– У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам, – наголосили в СБУ.

Однак контррозвідка СБУ вчасно викрила та затримала колаборантів. Слідчі спецслужби повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду.

Нещодавно в Сумах був затриманий агент ФСБ, який планував влаштуватися в Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. Спецслужби РФ завербували зрадника перед початком повномасштабного вторгнення.