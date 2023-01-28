Январь, 28 в 11:28

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коллаборантов из Луганской области, которые пытались трудоустроиться в украинских государственных учреждениях.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, задержаны двое злоумышленников, которые ранее занимали “должности” в созданных российскими оккупантами “отделениях пенсионного фонда” террористической организации “ЛНР” в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганской области.

Коллаборанты приехали на подконтрольную украинским властям территорию, получили статус переселенцев и пытались проникнуть в местные государственные органы в приграничных регионах Украины.

Сейчас смотрят

СБУ задержала предателей из Луганской области, которые хотели устроиться в госучреждения / 3 фотографии

Один из злоумышленников пытался устроиться на работу в региональное подразделение Пенсионного фонда. А второй хотел попасть в управление финансов одной из районных военных администраций (РВА) вблизи границы с Россией.

– В случае успешной реализации вражеских планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для ее дальнейшей передачи российским оккупантам, — отметили в СБУ.

Однако контрразведка СБУ вовремя разоблачила и задержала коллаборантов. Следователи спецслужбы сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Материалы уголовного производства уже направлены в суд.

Недавно в Сумах был задержан агент ФСБ, планировавший устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации. Спецслужбы РФ завербовали предателя перед началом полномасштабного вторжения.