У нещодавно звільненому місті Лиман (Донецька область) контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який коригував ракетні удари по цьому населеному пункту.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, зрадником є місцевий житель.

Після деокупації Лиману він встановив контакт зі спецслужбами РФ та добровільно запропонував їм допомогу у повномасштабній війні проти України.

Зараз дивляться

Отримуючи вказівки від кураторів, російський агент збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів українських військ у районі.

Він також передавав координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенерувальних підприємств. Для цього зловмисник залучив знайому, яка проживає на тимчасово окупованих територіях Луганщини і перебуває у полі зору російських спецслужб.

– Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади, – наголосили в СБУ.

СБУ викрила агента РФ, який корегував ракетні обстріли Лиману / 2 фотографии

За даними слідства, після обстрілів окупантів зрадник фіксував наслідки атак, після чого передавав “звіт” агресору.

Працівники СБУ затримали російського агента, коли той намагався знову передати розвідувальні дані через месенджер. У нього знайшли телефон із доказами злочинної діяльності.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нещодавно СБУ затримала колаборанта, який знеструмив частину Донеччини, зокрема Лиман, щоб спрямувати електрику на військові бази та склади військ РФ.

А в Дніпрі були викриті семеро російських агентів, які передавали окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури для завдання ракетних ударів.