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Факти / Світ

Щоб переломити хід війни. США посилять підготовку українських захисників – NYT

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Одні лише західні танки не дозволять Україні переломити хід війни, США потрібно розширити підготовку українських військових.

Про це повідомляє The New York Times.

– Попри весь захват стосовно отримання Україною танків від Заходу, вони самі по собі не стануть “срібною кулею”, яка дозволить Україні перемогти у війні… США і союзникам доведеться не лише надати обіцяні танки, бронемашини і сучасні боєприпаси, але й розширити те, що було чимось на кшталт спеціальної тренувальної програми, щоб навчити українських військових ефективно використовувати нове обладнання разом, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це буде прискорений курс того, що американські військові називають загальновійськовим боєм. На його відточування підрозділи США витрачають місяці, якщо не роки.  

Зараз дивляться

–  Занепокоєні тим, що заморожений конфлікт грає на руку Росії, США та їхні союзники в останні тижні почали більш серйозні дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій на користь України, – додає видання.

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Джерело: NYT
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