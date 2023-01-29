Січень, 29 в 9:40

Одні лише західні танки не дозволять Україні переломити хід війни, США потрібно розширити підготовку українських військових.

Про це повідомляє The New York Times.

– Попри весь захват стосовно отримання Україною танків від Заходу, вони самі по собі не стануть “срібною кулею”, яка дозволить Україні перемогти у війні… США і союзникам доведеться не лише надати обіцяні танки, бронемашини і сучасні боєприпаси, але й розширити те, що було чимось на кшталт спеціальної тренувальної програми, щоб навчити українських військових ефективно використовувати нове обладнання разом, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це буде прискорений курс того, що американські військові називають загальновійськовим боєм. На його відточування підрозділи США витрачають місяці, якщо не роки.

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