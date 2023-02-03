Колишнього очільника Херсонської ОВА підозрюють у привласненні чужого автомобіля, який місцева підприємниця надала йому для службових цілей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що йдеться про експосадовця, який був очільником Херсонської ОВА з жовтня 2021 до липня 2022 року – тобто про Геннадія Лагуту.

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– За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування для службових цілей. З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб, – розповіли у відомстві.

Як уточнюється, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса, отримавши так довіреність, що уповноважила його розпоряджатися авто. Зокрема, продати або передати в оренду на свій розсуд на власних умовах.

Після цього ексочільник продав автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той перепродав його своєму керівнику назад.

– Наразі на транспортний засіб накладено арешт. Під час експертизи встановлено, що на “нотаріальній довіреності” поставлено підроблений підпис підприємниці. Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває, – сказано в повідомленні.

Підозру оголосили за двома статтями Кримінального кодексу – за шахрайство (ч. 4 ст. 190) і підробку документів (ч. 3 ст. 358).

Лагуті загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Геннадій Лагута