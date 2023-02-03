США оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд
У п’ятницю, 3 лютого, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд.
Підтримка включає протитанкові ракети Javelin, комплекси ППО Hawk, артилерійські боєприпаси, а також ракети великої дальності для HIMARS.
Повний список зброї, яку Україна отримає від США:
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- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
- додаткові 120-мм мінометні снаряди;
- 190 кулеметів для боротьби з дронами;
- 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- 2 тис. протитанкових ракет;
- протипіхотні міни Claymore;
- зимове спорядження тощо;
- два комплекси ППО HAWK;
- зенітна зброя та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
- обладнання для підтримки української системи ППО;
- засоби для боротьби з дронами;
- чотири радари;
- 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
- безпілотники Puma;
- високоточні ракети;
- медикаменти;
- обладнання для захищених комунікацій тощо.
Крім цього, за словами речника Пентагону Пета Райдера, пакет озброєнь включає високоточні бомби GLSDB.
Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ досягла $29,3 млрд.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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