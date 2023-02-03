США оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд

Лютий, 03 в 19:11

У п’ятницю, 3 лютого, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд.

Підтримка включає протитанкові ракети Javelin, комплекси ППО Hawk, артилерійські боєприпаси, а також ракети великої дальності для HIMARS.

Повний список зброї, яку Україна отримає від США:

Зараз дивляться додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

додаткові 155-мм артилерійські снаряди;

додаткові 120-мм мінометні снаряди;

190 кулеметів для боротьби з дронами;

181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тис. протитанкових ракет;

протипіхотні міни Claymore;

зимове спорядження тощо;

два комплекси ППО HAWK;

зенітна зброя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;

обладнання для підтримки української системи ППО;

засоби для боротьби з дронами;

чотири радари;

20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;

безпілотники Puma;

високоточні ракети;

медикаменти;

обладнання для захищених комунікацій тощо. Крім цього, за словами речника Пентагону Пета Райдера, пакет озброєнь включає високоточні бомби GLSDB. Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ досягла $29,3 млрд. Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Читайте Обсяг десятого пакету санкцій проти РФ складе €10 млрд – голова Єврокомісії

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