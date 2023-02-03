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Факти / Україна

США оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапор США

У п’ятницю, 3 лютого, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет зброї для України на понад $2 млрд.

Підтримка включає протитанкові ракети Javelin, комплекси ППО Hawk, артилерійські боєприпаси, а також ракети великої дальності для HIMARS.

Повний список зброї, яку Україна отримає від США:

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  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
  • додаткові 120-мм мінометні снаряди;
  • 190 кулеметів для боротьби з дронами;
  • 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тис. протитанкових ракет;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • зимове спорядження тощо;
  • два комплекси ППО HAWK;
  • зенітна зброя та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
  • обладнання для підтримки української системи ППО;
  • засоби для боротьби з дронами;
  • чотири радари;
  • 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
  • безпілотники Puma;
  • високоточні ракети;
  • медикаменти;
  • обладнання для захищених комунікацій тощо.

Крім цього, за словами речника Пентагону Пета Райдера, пакет озброєнь включає високоточні бомби GLSDB.

Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ досягла $29,3 млрд.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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