Нетаньягу: Ізраїль розглядає можливість надання Україні військової допомоги

Лютий, 01 в 13:51

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що розглядається можливість надання військової підтримки Україні.

– Я, безумовно, розглядаю це питання, – сказав він в інтерв’ю CNN, наголосивши, що США нещодавно забрали 250 тис. боєприпасів, які зберігалися в Ізраїлі, і передали їх Україні.

– Це рішення США, це нормально, у мене з цим немає проблем, – додав Нетаньягу.

Також, за його словами, Ізраїль протидіє “іранському виробництву зброї, яка використовується проти України”.

Зараз дивляться Він також охарактеризував нинішні відносини з Росією. – У нас з Росією складні відносини, тому що недалеко звідси, в декількох милях звідси, на нашому північному кордоні з Сирією, ізраїльські і російські літаки літають на відстані витягнутої руки один від одного. Росія має військову присутність у Сирії. Іран намагається закріпитися в Сирії прямо біля нашого північного кордону, так само, як вони зробили це в Лівані з Хезболлою, – пояснив прем’єр Ізраїлю. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив 13 січня, що наша держава отримає від Єрусалиму сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу – ворожі ракети та дрони. Джерело: The Jerusalem Post

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