Лютий, 04 в 11:35

У суботу, 4 лютого, з російського полону вдалося повернути ще 116 українських захисників.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених героїв є захисники Маріуполя, партизани та снайпери.

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– Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв, – наголосив Єрмак.

Серед звільнених з полону РФ є 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких – із Сил спецоперацій (ССО).

Крім того, вдалося звільнити: вісім бійців ТрО (територіальної оборони), серед яких одна жінка; сімох бійців Національної гвардії; шістьох працівників Національної поліції; п’ятьох прикордонників; двох військовослужбовців Військово-морських сил (ВМС) та одного представника ДСНС України.

З них двоє офіцерів, а також 114 рядових і сержантів.

Оборонці Маріуполя, партизани, снайпери: з полону РФ вдалося повернути ще 116 людей / 2 фотографии

Крім того, Україна змогла повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців Крістофера Метью Перрі (Велика Британія) та Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу (Нова Зеландія).

Під час обміну окупанти також повернули тіло загиблого воїна-добровольця Євгена Кулика – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні, а після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся захищати Україну.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 23 звільнених захисники мають поранення або хворі. Дехто з них втратив кінцівки внаслідок обморожень.

Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому — 62 роки.

Оборонці Маріуполя, партизани, снайпери: з полону РФ вдалося повернути ще 116 людей / 5 фотографий

Серед визволених — полонені на Донецькому напрямку (зокрема під Бахмутом та в Маріуполі), а також у Київській, Луганській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Україна продовжує працювати над поверненням всіх захисників із російського полону.

Як відомо, 8 січня між Україною та РФ відбувся перший в 2023 році обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути ще 50 наших воїнів.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Telegram-канал Андрія Єрмака

Фото: Міноборони України, Telegram-канал Андрія Єрмака